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X благотворительный баскетбольный матч «Улыбки детей Донбасса»
Благотворительный ужин-аукцион «Космос между нами»
Благотворительный праздник в честь всемирного дня цирка
Ежегодный Благотворительный вечер фонда
Новогодний утренник в НПЦ детской психоневрологии
Благотворительный концерт в НПЦ ДП
Мастер-класс Никаса Сафронова
Трогательный зоопарк Погладь Енота - апрель 2016
Благотворительный девичник в отеле “ Балчуг ”
Трогательный зоопарк «Погладь енота»
III благотворительный баскетбольный матч
Выставка Маркуса Мартиновича
II благотворительный баскетбольный матч
Лайки Добра
13 мая - "День добра"
Вечер с AlenaKochetkova
Благотворительная распродажа - бренд Kajf & Kajf
Благотворительные гонки "Mix Run"
"Теплая осень" в государственной галерее на Солянке
Посещение Д.А.Медведевым 18 больницы
Фестиваль в Коломенском
Фестиваль весны "Новруз"
Кашемания
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X благотворительный баскетбольный матч «Улыбки детей Донбасса»